O grupo de investidores que vai ajudar o Cruzeiro a pagar os salários atrasados da temporada – quatro empresários desembolsarão R$ 4 milhões – aguarda apenas uma garantia financeira de que receberá o valor no futuro para repassar o montante ao clube.

Após uma reunião na noite dessa segunda-feira (18), ficou definido que o grupo se encontrará novamente nesta terça-feira (19) para negociar o repasse. O encontro contará com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, os empresários Alvimar Perrella, Régis Campos e Pedro Lourenço, além de outros dois nomes que não são identificados.

O mandatário cruzeierense foi à procura de socorro dos empresários para quitar ao menos parte dos atrasados. Hoje, o clube deve R$ 9 milhões aos seus colaboradores, mas o grupo está disposto a pagar apenas uma parte, cerca de R$ 4 milhões. O valor é referente à dívida com o departamento de futebol, o que inclui profissionais e divisões de base.

A diretoria do Cruzeiro quer usar parte do investimento que receberá ao transformar o clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) como garantia para os empresários receberem no futuro. O clube tenta viabilizar documentação para que isso aconteça, e o pagamento dos atrasados seja feito aos atletas e colaboradores do futebol nesta semana.

Na semana passada, os jogadores fizeram greve e paralisaram as atividades na Toca da Raposa II por causa da ausência de pagamentos. O grupo voltou a treinar normalmente na manhã deste domingo (17).