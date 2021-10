O meia Claudinho ficará fora dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo pelas próximas semanas. Nesta terça-feira, o Cruzeiro infomou que o jogador testou positivo para Covid-19, após exames de rotina realizados em todo o grupo.

O jogador se encontra assintomático e já está em isolamento, monitorado pelo departamento médico estrelado. O meio-campista de 20 anos já havia recebido a primeira dose da vacina no mês passado.

Após a chegada de Luxemburgo à Toca II, Claudinho passou a receber mais chances na equipe, começando como titular ou entrando no decorer das partidas.

O próximo compromiso do Cruzeiro na Série B do Brasileiro será contra o Avaí na próxima sexta-feira (22), às 21h30, na Ressacada. A Raposa está em 12º lugar, com 39 pontos.