O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira (19), a renovação de contrato do atacante Igor Lemos até o fim de 2023. O jogador de 19 anos é um dos destaques da equipe sub-20 e está cotado para ter chance no time principal futuramente.

O jovem chegou à Toca I em maio deste ano, com vínculo até abril de 2022. As boas atuações no sub-20 fizeram com que a diretoria da Raposa prorrogasse o vínculo com o jovem. No Cruzeiro, o atacante fez 30 jogos, marcou oito gols e deu sete assistências.

“Gostaria de agradecer a todos que estiveram do meu lado nos últimos cinco meses. Aos meus colegas de equipe, comissão técnica, diretoria e todos os funcionários. Com certeza, todos foram de extrema importância para a minha adaptação aqui na Toca e para que conseguisse desempenhar o melhor do meu futebol”, festejou Igor Lemos, que havia defendido o Flamengo antes de chegar ao time estrelado.