Após o temporal de segunda-feira (18) que causou estragos e deixou centenas de famílias desabrigadas em Amarantina e Cachoeira do Campo, distritos de Ouro Preto, na região Central do Estado, a Prefeitura do município iniciou uma campanha para arrecadar doações.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Ouro Preto comunicou que, entre os itens que os atingidos estão necessitando mais no momento, estão materiais de limpeza e higiene pessoal, móveis e eletrodomésticos.

Os pontos para entrega das doações são a Escola Municipal Major Raimundo, em Amarantina; o CAIC de Cachoeira do Campo; a Casa de Gonzaga (Secretaria de Turismo); e o Fórum de Ouro Preto.

Além disso, os interessados também podem fazer doações por meio de PIX, pelo telefone (31) 9 8591-4602, em nome de Sandra Aparecida da Silva. Os comprovantes podem ser enviados para o mesmo telefone.

Mais de cem famílias desabrigadas

Em um vídeo publicado nas redes da Prefeitura, o prefeito Angelo Oswaldo (PV) afirmou que mais de 100 famílias acabaram vitimadas pela chuva de segunda-feira.

“E que Deus recompense a todos por esse ato de solidariedade com o povo ouro-pretano que está sofrendo tanto com as chuvas”, afirmou o prefeito.

Confira:

Pior enchente em tempos

Moradores de Cachoeira do Campo e Amarantina, distritos de Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais, contabilizam os prejuízos após o temporal de segunda-feira (18), considerado o pior dos últimos tempos.

O Corpo de Bombeiros informou que atendeu ocorrências até a madrugada desta terça-feira (19), resgatando pessoas ilhadas. Informou ainda que a elevação do rio Maracujá deixou ruas e residências alagadas

Segundo a Defesa Civil da cidade, ainda não é possível precisar o número de famílias desabrigadas nos distritos na manhã desta terça (19), uma vez que esses moradores ainda estão sendo atendidos. A relações públicas Marcella Lamas, de 28 anos, moradora de Belo Horizonte, mas que está passando as férias em Amarantina, calcula, porém, que cerca de 30 famílias estão desabrigadas.

“As famílias que mais sofreram com o transbordo do rio Maracujá foram justamente as ribeirinhas. Elas estão abrigadas na escola Major Raimundo Felicíssimo, para onde estão sendo levadas doações como roupas e alimentos”, comenta Marcella.

Ela detalhou ainda que esta foi a pior enchente em muito tempo ocorrida no distrito. “Moradores mais idosos falaram que há mais de 50 anos não viram isso acontecer aqui”, afirma.