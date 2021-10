Um cachorro vira-lata morreu depois que foi atacado por dois cães da raça pitbull. O caso aconteceu na rua Agenor de Paula Estrada, no bairro Jaqueline, região Norte de Belo Horizonte.

Toda a cena da agressão foi registrada por populares, e vídeos do momento do ataque estão circulando em aplicativos de mensagens. Mas, como as imagens são extremamente pesadas, a reportagem de O Tempo optou por não reproduzi-las.

O dono do vira-lata contou à Polícia Militar que encontrou o cachorro perdido na rua há cerca de uma semana. Na segunda-feira (18), ele estava levando o cão até uma casa de ração quando os dois pitbulls surgiram.

Os cachorros de raça, que estavam sozinhos e sem coleiras, morderam e destroçaram o vira-lata, que morreu no local. “Não dando chance de defesa”, descreveu o homem. Depois do ataque, os pitbulls saíram do local.

Os donos dos cachorros também foram ouvidos pela PM. A tutora contou que estava em casa quando foi atender uma funcionária do posto de saúde. Ao abrir o portão, segundo ela, os pitbulls escaparam.

A mulher relatou que correu atrás dos dois animais, mas lembrou que estava sem coleiras para prendê-los e voltou para casa, onde contou sobre o ocorrido para o marido. Mesmo com uma das pernas quebrada, o outro tutor dos cachorros saiu para procurá-los.

Ele encontrou os pitbulls sendo amarrados por dois homens em um poste. Os rapazes teriam usado cabos de energia para conter os dois cachorros. Depois de serem localizados, os cães que atacaram o vira-lata foram levados para casa.

A PM contou que o dono do vira-lata disse que faria uma representação criminal sobre o caso. Já os tutores dos pitbulls tiveram que assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) se comprometendo a comparecer para prestar esclarecimentos quando necessário.

Eles podem ter que responder por omissão de cautela.