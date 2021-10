Um jovem de 25 anos foi conduzido à delegacia, nesta terça-feira (19), suspeito de matar o próprio pai, de 58, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. À Polícia Militar, o homem disse que o desentendimento com a vítima teria acontecido por causa de comida.

O caso foi registrado na Vila Nova Esperança. “Nós recebemos, através do 190, uma informação anônima dando conta que o filho teria matado o pai e colocado fogo no corpo na data de hoje. As guarnições deslocaram rapidamente e se depararam com o corpo ao solo saindo fumaça, e o filho do lado de fora do imóvel”, explicou o tenente Gilson Alvino, do 35º Batalhão.

Em conversa com os militares, o homem contou que, na última quinta-feira (14), ele e o pai tiveram um desentendimento, que resultou em agressões mútuas. Em certo momento do atrito, ele teria empurrado a vítima, que caiu e bateu a cabeça. “Ele achou que o pai estaria desacordado, desmaiado, porém estava em óbito. Desde então, ele estava com o corpo na residência e hoje, por causa do mau cheiro, ele teria jogado um lençol e colocado fogo”, detalhou o militar.

Apesar de afirmar que a briga foi por causa de “comida”, o suspeito não teria entrado em detalhes sobre os fatos. Ainda segundo a polícia, o jovem não apresentava estar sob o efeito de drogas ilícitas ou álcool. “A ocorrência vai ser registrada, ele vai ser conduzido para delegacia e a autoridade judiciária vai tomar as demais providências”, finalizou Alvino.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da capital mineira.