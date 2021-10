Já em Belo Horizonte para o confronto contra o Atlético pela semifinal da Copa do Brasil, o Fortaleza fez na tarde desta terça-feira (19) o último treinamento antes do duelo. Contra o Galo, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá pelo menos três desfalques, um em cada setor do campo. A bola rola às 21h30, desta quarta-feira (20), no Mineirão.

O zagueiro Marcelo Benevenuto é um dos desfalques certos no time tricolor, porque já disputou a Copa do Brasil pelo Botafogo e, com isso, não pode entrar em campo pela competição pelo Fortaleza. Sem a peça que é titular absoluta na equipe, a zaga deve ser formada por Titi e Jussa.

O meia Lucas Lima vive a mesma situação – que atinge também o zagueiro Nathan Silva, do Galo, que já entrou em campo pelo Atlético-GO. O ex-jogador do Palmeiras fica de fora do confronto com o Atlético, porque já disputou a competição pelo time paulista. Com altos e baixos no time de Vojvoda, o jogador não deve fazer tanta falta no meio campo.

Um dos artilheiros do Fortaleza na temporada, com 12 gols, o atacante David é ausência no confronto, porque cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. Com isso, Henríquez deve aparecer no ataque. Apesar das baixas, o técnico gringo tem o retorno do atacante Ronson, que deve ser utilizado.