A modelo Geisy Arruda, 32, é mais uma famosa que se rendeu ao OnlyFans. Após pedidos dos fãs, ela diz que estreou nesta terça-feira (19) na rede de conteúdo adulto e com assinantes mesmo sem ter publicado ainda conteúdo. “Abri uma conta e fiquei offline, estava amadurecendo a ideia, quando comecei a ver as pessoas (estavam) assinando meu Only mesmo sem conteúdo e 300 dólares na minha conta. Não imaginava o quanto queriam ver minha nudez e o quão ela era valiosa, foi impossível resistir.”

Geisy afirma que produziu três ensaios temáticos em locações diferentes em São Paulo. Ela adianta que os ensaios terão nudez total, fotos temáticas, fantasias eróticas e abordagem de fetiche.”Quero enlouquecer homens e mulheres, usar meu conhecimento como escritora, minhas histórias, meus relatos, para o mercado do only”, diz Geisy. “Vou trabalhar com o imaginário e com a sexualidade das pessoas”.

Em novembro do ano passado, ela revelou em conversa com seguidores pelas redes sociais que fez uma cirurgia, chamada de ninfoplastia, para reduzir os pequenos lábios vaginais. Geisy falou na época que tinha vergonha de fazer sexo por causa do tamanho de suas partes íntimas.

Segundo a modelo, a cirurgia funcionou muito para a autoestima e mudou a sua vida. “É uma cirurgia que fiz por estética, mas na hora do sexo, de usar um biquíni ou uma calça apertada, tinha muita vergonha do volume.”

Além dessa cirurgia, Geisy contou que fez silicone e uma outra plástica no nariz e que todas elas a ajudaram na autoestima. “Fiz tudo com o meu dinheiro e estou feliz. Cada um sabe onde seu calo aperta”, afirmou.

No dia 22 de outubro deste ano completa dez anos do fatídico dia quando ela foi insultada em uma faculdade e ficou nacionalmente conhecida. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, em novembro do ano passado, ela disse que foi o pior dia de sua vida e que não são lembranças boas. “Eu lembro como se fosse ontem do meu trajeto e de cada voz me xingando”, afirmou ela na época que também revelou nunca ter recebido um pedido de desculpas.