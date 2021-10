Nesta terça-feira (19), Glória Menezes completa 87 anos. Será a primeira vez que a estrela da TV vai passar um aniversário sem Tarcísio Meira, em quase 60 anos de casamento. O ator morreu no dia 12 de agosto vítima da Covid-19

Segundo informações do jornal O Globo, a atriz segue no Rio de Janeiro , onde mora e vai passar a data ao lado dos três filhos — o também atorTarcísio Filho, de seu casamento com Tarcísio Meira, e João Paulo Brito e Maria Amélia Brito, frutos do antigo relacionamento com Arnaldo Brito. Glória deve celebrar mais uma primavera com um almoço em família, dentro de casa.

Ainda segundo o jornal carioca, a artista, que nasceu no Rio Grande do Sul, mas fez carreira em São Paulo e no Rio, quase não sai de casa, sobretudo por conta da pandemia, mesmo tendo sido infectada pelo coronavírus . De acordo com Tadeu Lima, assistente pessoal da atriz, Glória Menezes ainda não comenta sobre a ida ao sítio da família, no interior de São Paulo, onde ela deseja homenagear Tarcísio e lançar as cinzas do marido.

“Ela está bem, graças a Deus”, afirmou Tadeu ao O Globo, acrescentando que a atriz já lida de maneira mais tranquila com a tristeza profunda pela perda do marido, vítima do coronavírus

“Ela às vezes chora, às vezes toca no nome dele (de Tarcísio), lembrando coisas, dizendo que “a esta hora ele estaria ali sentado fazendo isso e aquilo”. Tudo está muito vivo na memória — afirmou Tadeu, em relato recente ao jornal O Globo.