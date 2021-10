O Goiás empatou sem gols com o Londrina, na noite desta terça-feira (19) no estádio do Café, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e perdeu a oportunidade de assumir a ponta da classificação.

A igualdade foi ainda mais doída para o Esmeraldino porque o Tubarão atuou desde os 28 minutos do segundo tempo com um jogador a menos, após a expulsão do atacante Marcelinho por acúmulo de cartões amarelos. Com o resultado, o Goiás ficou na terceira posição com 52 pontos. Já o Londrina permanece na zona do rebaixamento, com 32 pontos na 17ª posição.

O Esmeraldino volta a entrar em campo contra o Botafogo na próxima terça-feira (26). Quatro dias depois o Londrina mede forças com o Confiança.