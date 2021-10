A população da Região Metropolitana de Belo Horizonte poderá opinar e sugerir mudanças no novo modelo de regulação do transporte público coletivo. A consulta foi aberta nesta terça-feira (19) pelo governo de Minas Gerais, através da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra).

Segundo o secretário Fernando Marcato, da Seinfra, a revisão do modelo de regulação dos contratos não deve impactar no atual preço da tarifa em um primeiro momento. No entanto, com novas regras, o estado terá mecanismos para cobrar mais eficiência e qualidade do serviço oferecido pelas concessionárias de transporte público.

“O que o usuário precisa é que o ônibus chegue e saia no horário, não esteja lotado e seja de boa qualidade. É o que o passageiro precisa. O que a secretaria está fazendo para isso? Estamos pedindo transparência nos custos [às concessionárias]. Se a empresa diz que gasta dez, mas está gastando menos, então há um excedente ai que eu quero me apropriar. Abaixar a tarifa? Talvez. Mas vou dizer para ela: não quero mais ônibus de 18 anos, quero de dez, de sete”, diz Marcato.

O Secretário ainda criticou a fragilidade dos contratos de concessão do transporte metropolitano em vigência. Questionado sobre o que a população poderia sentir de mudanças de imediato, Marcato sinalizou que, ao aplicar o novo modelo de contrato já nos próximos três meses, eles poderão cobrar que as empresas de ônibus realizem a trocar da frota e passem a respeitar os horários regulares do transporte. “Agora, eu preciso de um instrumento jurídico para fazer isso”, afirmou.

Segundo Marcato, a implantação das alterações contratuais dependem de uma mediação com as concessionárias de ônibus. “A nossa ideia é ter o melhor modelo possível, até porque não posso pensar no curto prazo, vou pensar nos próximos 15 anos. Então, se for o caso, e a gente chegar que dá para abaixar [a tarifa], vamos abaixar. Se não, de qualquer forma, tem que melhorar a qualidade do serviço”, observou.

Especialistas e a população podem contribuir com sugestões até o dia 19 de novembro. As notas técnicas e documentos para estudo e conferência estão no site http://www.infraestrutura.mg.gov.br.