A partida entre Atlético e Fortaleza, marcada para esta quarta-feira (20), às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, terá uma atração à parte. Os torcedores alvinegros que forem bater ponto no Gigante da Pampulha poderão conferir um copo “gigante” de Brahma, que será instalado no lado externo do estádio. O item, além de imponente, promete soltar espuma, simulando o colarinho cremoso da clássica bebida.

De acordo com os organizadores da ação, o copo “gigante” terá mais de 22 metros de altura e contará com jatos de espuma, totalizando seis mil litros de água. A capital mineira será a primeira cidade brasileira a receber a iniciativa, que marca ainda a entrada da Brahma Duplo Malte no Mineirão. O rótulo, agora, será comercializado nos bares oficiais do estádio.

“Escolhemos um dos pontos mais icônicos de BH para levar toda a cremosidade da Brahma às pessoas e para nos aproximarmos ainda mais delas”, explicou Nathália Coutinho, gerente de marketing regional da Ambev. Ela destaca ainda que a campanha enaltece a “Brahmosidade”.

Em nota enviada ao O TEMPO, a Ambev garantiu que a água utilizada na ação é de reuso e que, para a produção de toda a espuma, foi utilizado um detergente biodegradável. O processo foi atestado por um engenheiro ambiental. A campanha da cervejaria conta com a participação do narrador Galvão Bueno.

O jogo entre Atlético e Fortaleza, que será marcado pela ação de marketing da Brahma, é válido pela semifinal da Copa do Brasil (saiba mais).