O artista outrora conhecido como Kanye West agora se chama oficialmente “Ye”.

Um juiz de Los Angeles, nos Estados Unidos, aceitou o pedido do rapper de 44 anos, que decidiu se chamar apenas de Ye, sem qualquer sobrenome, confirmou nesta segunda-feira (18) à AFP um porta-voz de um tribunal na cidade da Califórnia.

O artista apresentou sua petição no fim de agosto, por “motivos pessoais”.

Em vias de se divorciar da estrela americana dos realities Kim Kardashian, o cantor queria substituir por Ye – seu apelido de longa data – o seu nome completo, Kanye Omari West, e abandonar seu sobrenome.

Em 2018, o rapper lançou um álbum intitulado “Ye”.

Após uma longa demora, seu último disco, “Donda”, foi lançado em agosto deste ano. Com cerca de duas horas de duração e 27 faixas, o título tem o mesmo o nome de sua mãe, que faleceu em 2007.

Apesar de “Ye” ser um dos rappers mais conhecidos do mundo, seus transtornos bipolares e sua separação extremamente midiatizada ofuscaram recentemente o seu trabalho.

De acordo com vários meios de comunicação americanos, que citam fontes próximas do agora ex-casal, a candidatura de West à Presidência dos Estados Unidos no ano passado foi um dos motivos da separação.