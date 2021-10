Luiza Possi, 37, usou um método inusitado para ajudar no parto normal do filho Matteo, que nasceu na noite de domingo (17) em São Paulo . A cantora colocou para tocar a música “Whenever, Whatever”, de Shakira, e começou a dançar na sala de parto.

“Amores o parto foi intenso e cheio de vida!”, disse nas redes sociais ao publicar um vídeo do momento. “A Shakira ajudou muito! Ninguém mexe uma pelve como essa guria. Ajudou a posicionar o Matteo e abrir o colo do útero!”

Matteo é o segundo filho de Luiza com o diretor Cris Gomes, com quem se casou em 2018. Os dois se conheceram em 2017 nos bastidores do quadro Show dos Famosos, do antigo Domingão do Faustão (Globo).