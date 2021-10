Uma mulher de 25 anos foi presa por abandono de incapaz após deixar a filha dela, recém-nascida, com uma outra mulher de 32 anos, desconhecida dela, no Mercado Municipal de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais . O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (18) e a mãe da bebê, de três meses, só apareceu após ver o caso na televisão

De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher de 32 anos acionou a Polícia Militar e contou que estava no mercado junto com sua filha recém-nascida realizando compras e, por volta de 14h, uma outra mulher, também com uma recém-nascida no colo chegou perto dela e pediu que ela segurasse a criança para a suspeita ir até um ponto de ônibus.

A solicitante disse que como não conhecia a mãe da criança não queria ficar com a menina, mas a suspeita praticamente jogou a bebê no colo dela e, no desespero, ela acabou a segurando. Ainda segundo a mulher, a mãe da menina abandonada não seguiu para o ponto de ônibus que ela tinha relatado que iria, o que chamou a atenção da mulher que ficou com a criança.

Como a suspeita não retornou, a mulher ligou para a polícia por volta de 17h. Os militares procuraram a mãe da recém-nascida pelo mercado e foram informados, por feirantes, que a suspeita vinha da zona rural com a recém-nascida, que foi deixada com a desconhecida sem roupas extras, fraldas ou alimentos. Como a mulher que recebeu a criança também estava amamentando, ela conseguiu alimentar a bebê abandonada.

O Conselho Tutelar foi acionado e levou a recém-nascida para um hospital para assistência médica e depois para uma casa abrigo. Enquanto os policiais registravam a ocorrência, já por volta de 21h, a suspeita apareceu dizendo que viu o caso na televisão e identificou que era sua filha.

Ela relatou aos policiais que deixou a criança com a desconhecida no intuito de ir até a casa de uma amiga dela e que depois voltaria para buscar a filha.

Depois a mulher deu pelo menos outras quatro versões diferentes para o caso. Ela foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia.

Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que “ratificou a prisão em flagrante da mulher, de 25 anos, sendo autuada pelo crime de Abandono de Incapaz, na Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Montes Claros. A Autoridade Policial arbitrou fiança, no valor de dois mil e duzentos reais, que não foi paga. A suspeita foi encaminhada ao sistema prisional e ficou à disposição da justiça. A criança passou por avaliação médica e encontra-se custodiada, provisoriamente, na Casa Abrigo”.