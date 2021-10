Mais 470 cidades de Minas Gerais que ainda não contam com o sinal da TV digital vão passar a ter a tecnologia a partir do ano que vem. Nesta terça-feira (19), o governador Romeu Zema (Novo) assinou o protocolo de cooperação que estabelece a entrada do Estado no projeto do governo federal “Digitaliza Brasil”.

Com isso, as cidades elegíveis, segundo as normas do Ministério das Comunicações, têm até 11 de novembro para aderir ao “Digitaliza Brasil”. As obras para instalação começam em 2022.

Ainda no próximo ano, os equipamentos estarão prontos levando o sinal digital de TV para os municípios contemplados no programa, que também vai oferecer conversores de televisão com interatividade e desempenho otimizado para as famílias integrantes do Cadastro Único (CadÚnico), inclusive as beneficiárias do programa Bolsa Família, que atendem aos critérios estabelecidos Decreto nº 6.135, de 2007.

Zema destacou a importância do avanço da TV Digital, e citou a Rede Minas, que está transmitindo as aulas da rede estadual de ensino durante a pandemia. “Uma das dificuldades durante a pandemia foi chegar a muitas famílias e alunos exatamente pela falta de internet ou de TV. Com esta tecnologia, um canal a mais poderia ter sido acionado para passar programas, aulas, o dia todo, o que um canal analógico não permite”, afirmou.

Sinal analógico

De acordo com dados do Ministério das Comunicações, o país tem 1.638 municípios que contam apenas com sinal analógico. Para mudar essa realidade, o governo federal lançou o “Digitaliza Brasil”, com investimentos de R$ 3,6 bilhões. Minas Gerais está na lista dos Estados contemplados na primeira fase do programa, abrangendo 28,7% do total de municípios que serão atendidos, o que corresponde a um montante de cerca de R$ 200 milhões.