Na abertura da terceira rodada da Champions League, o Paris Saint-Germain (FRA) levou um susto, mas conseguiu vencer o Red Bull Leipzig (ALE) por 3 a 2, nesta terça-feira (19), no Parc des Princes, pelo Grupo A.

Depois de sair na frente, com um gol de Mbappé, aos nove minutos do duelo, o time francês levou uma virada. André Silva, ainda na etapa inicial, e Mukiele, já depois do intervalo, colocaram os alemães em vantagem.

Aos 23, porém, a estrela de Lionel Messi começou a brilhar. Primeiro, ele voltou a deixar tudo igual depois acertar a bola na trave e aparecer para proveitar o rebote. Aos 29, o argentino conterveu um pênalti com uma cavadinha e definir o placar. Nos acréscimos, Mbappé ainda perdeu outro pênalti.

Antes de a bola rolar, o craque argentino teve um encontro com Ronaldinho Gaúcho. Ex-jogador do PSG, o brasileiro foi convidado pelo clube para acompanhar a partida no estádio de Paris.

Mais cedo, na abertura da chave em que estão os franceses e os alemães, o Manchester City (ING) goleou o Club Brugge (BEL), por 5 a 1, na Bélgica. João Cancelo, Mahrez (duas vezes), Walker e Palmer marcaram pelos ingleses. Vanaken descontou.

Com os resultados, o PSG lidera a chave com sete pontos, e o time de Pep Guardiola é o segundo, com seis. O Brugge aparece em terceiro, com quatro, enquanto o Leipzig segura a lanterna, sem pontuar.

Outros jogos

Na Ucrânia, o Real Madrid (ESP) contou com gols dos brasileiros Vinicius Jr. (2) e Rodrygo para fazer 5 a 0 no Shakhtar Donetsk (UCR). Benzema também foi à rede, balançada ainda por Krystov, contra.

Como a Inter de Milão (ITA) venceu o Sheriff (MDA), por 3 a 1, os espanhóis igualaram a pontuação do time da Moldávia, que lidera o Grupo B, com seis pontos. Os italianos estão em terceiro, com quatro. Já os ucranianos seguram a lanterna, com um.

Na Espanha, o Liverpool (ING) venceu o Atlético de Madrid (ESP) por 3 a 2, em confronto pelo Grupo B.

Os ingleses chegaram a abrir dois gols de vantagem, com Salah e Keita, mas cederam o empate. Griezmann marcou duas vezes. Antes do fim, porém, Salah voltou a balançar a rede e garantiu a vitória inglesa.

Os comandados de Jürgen Klopp, assim, mantiveram o aproveitamento total em três rodadas e atingiram nove pontos. O Atlético, estacionado nos quatro, divide a segunda colocação com o Porto, que fez 1 a 0 no Milan, ainda zerado na tabela.