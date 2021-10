Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (18) suspeito de matar a mulher da mesma idade, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O caso foi apresentado pela Polícia Civil nesta terça-feira (19). A delegada Adriana das Rosas Neves contou que, segundo familiares, o casal tinha discutido no domingo (17), quando a vítima se sentiu mal e foi para um hospital na companhia de uma amiga. A mulher foi medicada e seria liberada, mas se sentiu mal novamente, vomitou e desmaiou. Depois disso, ela morreu. A equipe médica identificou lesões no corpo da mulher que configuravam agressão.

“Ao examinar o corpo, o médico-legista também identificou lesões sugestivas de morte violenta. A Delegacia de Homicídios imediatamente iniciou os trabalhos investigativos, ouviu familiares e testemunhas, ficando comprovado que o casal tinha uma relação conturbada, marcada por agressões mútuas, e que a vítima já havia sido vista com lesões e hematomas”, explica a delegada que cuida do caso.

O homem foi localizado perto da casa da mãe dele e foi preso em flagrante.“Ele nega que tenha agredido a vítima. As investigações continuam. Hoje nós localizamos roupa dela com manchas de sangue, que serão analisadas, mas todos os indícios indicam que as agressões, de fato, partiram dele”, diz a delegada que ressaltou que o homem tem passagens por roubo e porte ilegal de armas.

Não há registros legais de denúncias da mulher contra agressões do homem, mas familiares e amigos contaram que ela era frequentemente agredida. “A orientação é procurar sair desse tipo de relação, tentar se afastar do agressor. E caso não consiga, que esse casal procure ajuda. É uma relação que precisa ser tratada. A tendência é que a violência vá aumentando e chegue num ponto de levar a vítima a óbito. A violência doméstica é um problema social, não é puramente de polícia, então as pessoas que estão próximas precisam, sim, preservar a vida”, conclui a policial.