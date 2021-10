A campeã olímpica Rebeca Andrade sobrou no primeiro dia do Mundial de Ginástica Artística na cidade de Kitakyushu (Japão) ao se classificar para as finais do salto, paralelas assimétricas e trave. É a primeira vez na história que uma brasileira assegura presença em três finais em um Mundial. E Rebeca foi além: dos três aparelhos em que competiu, obteve a nota mais alta em dois deles: nos salto (14,800) e nas paralelas (15,100). A competição ocorre três meses após a paulista conquistar o ouro no salto e a prata no individual geral nos Jogos de Tóquio.

“Eu até comentei com o Chico [o treinador Francisco Porath] que o meu sonho era tirar 15. Era o nosso sonho. Treinei muito e consegui”, disse a ginasta sobre sua performance nas paralelas, em depoimento à Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

Mais uma vez ela DEU O NOME!😍 Rebeca Andrade deu show no 🇯🇵 e se classificou para as 3️⃣ finais!

🗓️23/10, a partir das 4h45: FINAIS DO SALTO e PARALELAS

🗓️24/10, 5h: FINAL DA TRAVE E hoje tem mais 🇧🇷. @arthurnory e @Cainho_Souza1 a partir das 21h20! Bora torcer! 🤸‍♂️😁🤸 pic.twitter.com/XwNDK23TU8 — Time Brasil (@timebrasil) October 19, 2021

A primeira apresentação da noite foi no salto, no qual Rebeca faturou o ouro olímpico em Tóquio. A paulista superou todas as expectativas ao alcançar nota 14,800, deixando para trás a holandesa Elisabeth Geurts (14,350) segunda colocada, e a italiana Asia D’Amato (13,816).

“Consegui me adaptar, sentir o meu corpo. Saltei bem tranquila, com consciência. Na final, preciso estar tão concentrada como estive hoje”, revelou a ginasta.

Rebeca Andrade 🇧🇷

Salto 2️⃣

Yurchenko com Dupla: 14.700 pic.twitter.com/ARpSSKu8Kf — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) October 19, 2021

Na trave, a brasileira se desequilibrou três vezes, mas mesmo assim avançou à final na oitava posição (13,400). As finais serão disputadas a partir das das 4h45 (horário de Brasília) do próximo sábado (23), com chances reais de a paulista de Guarulhos subir ao pódio duas vezes, feito inédito para ginástica artística do país.

“Se vier, vai ser incrível. Vou ficar muito feliz de colocar o meu nome na história mais uma vez”, afirmou Rebeca.

Resultados das classificatórias

SALTO

1ª) Rebeca Andrade (BRA) – 14,800

2ª) Elisabeth Geurts (HOL) – 14,350

3ª) Asia D’Amato (ITA) – 13,816

4ª) Angelina Melnikova (RUS) – 13,783

5ª) Maria Backsay Csenge (HUN) – 13.666

6ª) Natalia Escalera (MEX) – 13.633

7ª) Nancy Taman (EGI) – 13.533

8ª) Ofir Netzer (ISR) – 13.516

PARALELAS ASSIMÉTRICAS

1ª) Rebeca Andrade (BRA) – 15,100

2ª) Xiaouyuan Wei (CHI) 14,733

3ª) Rui Luo (CHI) – 14.500

4ª) Angelina Melnikova (RUS) – 14.466

5ª) Zsofia Kovacs (HUN) – 14.433

6ª) Vladislava Urazova (RUS) – 14.366

7ª) Elisa Iorio (ITA) – 14.183

8ª) Filipa Martins (POR) – 14.133

TRAVE

1ª) Rui Luo (CHI) – 14,566

2ª) Angelina Melnikova (RUS) – 14,033

3ª) Pauline Schaefer-Betz (ALE) – 13,733

4ª) Leanne Wong (EUA) – 13,700

5ª) Iana Vorona (RUS) – 13,633

6ª) Urara Ashikawa (JAP) – 13,533

7ª) Kayla di Cello (EUA) – 13,500

8ª) Rebeca Andrade (BRA) – 13,400