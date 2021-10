O Atlético precisa parar de pensar na arbitragem e pensar na bola. Só isso. Eu venho chamando a atenção para esta situação desde a semana passada, e mais uma vez o assunto arbitragem domina os bastidores do Galo após uma partida do Campeonato Brasileiro. A verdade é uma só, o time do Galo foi ridículo contra o Atlético-GO. Foi ridículo. É só isso. Tem torcedor falando que o Atlético entrou em campo já pensando na partida de amanhã contra o Fortaleza, mas não teve nada disso. O Atlético não entrou em campo pensando em ninguém. Jogou muito mal, foi envolvido pelo adversário e perdeu o jogo para os goianos. Não se deve ficar transferindo responsabilidades. Amanhã é dia de mata-mata. É dia de mudar a postura para fazer um bom resultado neste primeiro jogo, que será disputado no Mineirão. O time precisa garantir o placar neste duelo de ida dentro de casa, onde terá o apoio da torcida para deixar a classificação bem encaminhada. Que fique o alerta da desclassificação na seminal da Libertadores contra o Palmeiras. Um abraço!

Ouça o podcast do Tudo Em Dia: