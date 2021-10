A ocupação dos leitos de UTIs e enfermarias para pacientes com Covid-19 voltou a subir em Belo Horizonte nesta terça-feira (19). Atualmente, 43,8% das vagas de terapia intensiva estão preenchidas e, no dia anterior, eram 42%. Já a lotação das enfermarias passou de 38,8% para 42,1%.

Apesar das altas, os dois parâmetros continuam no nível verde, classificado como de controle. A taxa de transmissão da Covid também está no patamar mais baixo da pandemia. O indicador atual é de 0,93, que indica que cada grupo de 100 infectados transmite a doença para 93 pessoas.

Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme o levantamento, BH tem hoje 1.312 habitantes contaminados com o vírus, sendo que 168 diagnósticos positivos ocorreram nas últimas 24 horas. No período, a capital confirmou cinco mortos em decorrência da enfermidade.

Desde o início da pandemia foram 286.728 doentes com 6.874 óbitos. Com relação à vacinação, 82,5% dos moradores com mais de 12 anos receberam a primeira dose e 57,2% completaram o esquema de imunização contra a Covid.