A Prefeitura de Belo Horizonte informou, nessa segunda-feira (18), via Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) alterações na forma de acesso da população aos parques municipais. Agora, não será mais necessário o agendamento prévio, como vinha ocorrendo para controle de pessoas durante a pandemia de Covid-19.

A flexibilização já está valendo, e os locais abertos ao público podem ser visitados de terça-feira a domingo (veja o horário de funcionamento neste link).

A reabertura gradual dos parques, fechados no início da pandemia, vem ocorrendo desde agosto de 2020.

As recomendações da Secretaria Municipal de Saúde para quem frequenta esses espaços, no entanto seguem as mesmas, como manter distância física, usar máscara de proteção individual e higienizar com frequência as mãos usando álcool 70% ou água e sabão.

Vale ressaltar que o Parque Municipal continua fechado após ser encontrado um gambá com raiva no local.

Febre Amarela

A prefeitura também ressalta que, para entrada nos parques Aggeo Pio Sobrinho e Jacques Cousteau, é obrigatória a apresentação do documento de identidade com foto e cartão de vacinação, comprovando a imunização contra a Febre Amarela há, pelo menos, 10 dias. Já nos parques Serra do Curral e Mangabeiras, o visitante deverá preencher uma declaração de que já foi vacinado.

Crianças menores de 9 meses de idade, por não poderem ser vacinadas contra a doença, não podem acessar esses parques.

Confira abaixo a relação de parques abertos

Funcionamento de terça-feira a domingo, das 8h às 17h

Parque Ecológico da Pampulha – Francisco Lins do Rego (entrada permitida até às 16h)

Parque Municipal Aggeo Pio Sobrinho (obrigatória comprovação de vacinação contra Febre Amarela)

Parque da Serra do Curral (entrada permitida até às 16h. Obrigatória comprovação de vacinação contra Febre Amarela)

Parque das Mangabeiras (entrada permitida até às 16h. Obrigatória comprovação de vacinação contra Febre Amarela)

Parque Municipal Jacques Cousteau (obrigatória comprovação de vacinação contra Febre Amarela)

Parque Nossa Senhora da Piedade

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

Parque Elias Michel Farah

Parque Ecológico do Bairro Caiçara

Parque Ecológico Vencesli Firmino

Parque Ursulina de Andrade Mello

Parque Pedro Machado

Parque Cássia Eller

Parque Municipal Renato Azeredo

Parque Municipal Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)

Parque do Bairro Havaí

Parque Roberto Burle Marx

Parque Bandeirante Silva Ortiz

Parque do Conjunto Estrela Dalva

José Lopes dos Reis (Baleares)

Parque do Bairro Cenáculo

Parque Universitário

Parque Primeiro de Maio

Parque Municipal Fernão Dias

Parque Ismael de Oliveira Fábregas

Marcos Mazzoni

Parque Real

Parque Rosinha Cadar

Parque Tom Jobim

Parque Professor Amílcar Vianna Martins

De terça a sexta-feira, das 8h às 17h

Mata das borboletas

Julien Rien

De domingo a domingo, sem restrição de horário

Parque Ecológico Alfredo Sabetta

Parque da Vila Pantanal

Parque Halley Alves Bessa

Parque Jornalista Eduardo Couri

Parque do Bairro Trevo

Parque da Matinha

Parque Municipal Tião dos Santos

Parque do Confisco

Parque Juscelino Kubistchek

Área do Vertedouro da Barragem Santa Lúcia

Parque das Nações

Parque Linear do Vale do Arrudas

Parque Linear José Cândido da Silveira

Parque Jardim Montanhês