A Mostra Namarra 21 Anos, que teve início em maio, chega, agora, à fase final com a apresentação de dois espetáculos infantis. Neste fim de semana — sábado (23) e domingo (24), às 16h —, o público vai poder conferir as montagens “Chico Livro e as Palavras” e “O Gato e o Rato”. Ambas as apresentações são gratuitas e poderão ser vistas no canal da Namarra Cultural, na plataforma de vídeos YouTube.

Protagonizada por Oscar Capucho e Uziel Ferreira, a peça “Chico Livro e as Palavras” conta a história de Gui, um garoto que, ao visitar uma biblioteca, conhece o tal Chico Livro, que, apesar de não enxergar nada, consegue ver mais do que muita gente por aí. Os dois, inclusive, vão encontrar Duda, um professor que sabe como ninguém se comunicar em libras.

Já o espetáculo “O Gato e o Rato”, que traz Luísa Lagoeiro, Diego Oliveira e Ronny Stevens no elenco, tem como gene a amizade. Na montagem, os dois personagens tentam descobrir o motivo pelo qual são inimigos mortais. “A peça fala de coisas que estão pré-definidas na sociedade, de que uma coisa é isso (e pronto), mas que, na verdade, a gente precisa descobrir as coisas, fazer novos amigos e ter descobertas”, explicou Andreza Coutinho, em entrevista ao Manhã Super, da Super 91,7 FM.

Além da exibição online dos espetáculos “Chico Livro e as Palavras” e “O Gato e o Rato”, a etapa final da mostra contará com a publicação do “Diário de Bordo”, nesta sexta-feira (22), com os caminhos traçados pela produtora cultural, e ainda com o lançamento de um documentário sobre a Namarra Cultural, que há 21 anos vem trabalhando com teatro social.