O Cruzeiro deve resolver a situação dos salários atrasados no departamento de futebol até esta quarta-feira (20), de acordo com o empresário Pedro Lourenço, um dos responsáveis por emprestar dinheiro ao clube em meio à crise financeira.

Em rápido contato telefônico com o Super.FC, o dono do Supermercados BH confirmou a proximidade do acordo para o pagamento dos atrasados ao grupo comandado por Vanderlei Luxemburgo.

“Até amanhã (quarta-feira), nós resolveremos isso. Estamos ajustando alguns detalhes. Não terá a reunião que teria hoje (terça-feira), mas já estamos perto de solucionar”, afirmou à reportagem, em telefonema feito às 19h37 (de Brasília) desta terça-feira (19).

O grupo de empresários, que conta com Pedro Lourenço, Régis Campos e outros dois nomes não identificados, pediu ao clube uma garantia de que receberá o valor emprestado para o pagamento de salários atrasados do departamento de futebol. A ideia dos investidores é desembolsar R$ 4 milhões para quitar apenas a dívida no departamento de futebol, o que inclui atletas, treinadores e colaboradores das divisões de base e do esporte profissional.

A diretoria do Cruzeiro entende que o débito atual com os seus colaboradores, incluindo os que atuam na parte social e na sede administrativa, chega a R$ 9 milhões. O próprio presidente Sérgio Santos Rodrigues disse ao Super.FC que não será possível pagar todo o valor após o acordo com os empresários.

Os jogadores do Cruzeiro iniciaram, na última quinta-feira (14), uma paralisação das atividades por causa da falta de pagamentos. Os atletas relataram, por meio de carta, posteriormente divulgada à imprensa, que havia atrasos de até seis meses no clube. A diretoria nega que tenha ficado sem pagar por todo este tempo. A greve iniciada na última semana foi paralisada nesse domingo (17), com o retorno às atividades na Toca da Raposa e na Toca da Raposa II.