Um professor da cidade de Varginha, no Sul de Minas Gerais, foi encontrado morto dentro de casa, na noite desta segunda-feira (18), com várias facadas, o corpo nu e usando apenas um tapa-sexo – peça que cobre apenas o órgão sexual da pessoa. Alguns pertences da vítima foram roubados, mas ainda não se sabe a autoria e motivação do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, José Wilton Andrade Junior, de 52 anos, foi encontrado por uma irmã dele. Ela disse que conversava todos os dias com o professor pelas redes sociais e que, nesta segunda, ele não respondeu às mensagens dela, o que gerou a desconfiança da mulher.

Ela foi até a casa da vítima, que morava sozinha, e percebeu que os animais estavam muito agitados. Mesmo após ela chamar por várias vezes, o irmão não atendeu o portão. Ela decidiu olhar sobre o muro e viu o corpo de Junior. A mulher acionou a Polícia Militar que entrou na casa após cortar a cerca elétrica e pular o muro da vizinha.

Dentro da casa, os policiais encontraram o professor caído no chão da sala nú, usando apenas um tapa sexo, cobrindo o órgão sexual masculino, ensanguentado, com sinais de violência e já apresentando rigidez cadavérica.

A vítima, segundo o boletim de ocorrência, sofreu múltiplas facadas no tórax, abdômen, costas, mãos e braços. Havia marcas de sangue por toda a residência, e pegadas de tênis e de chinelo. Os animais de estimação da vítima estavam fechados em um quarto, onde foram encontradas duas facas, que podem ter sido utilizadas no crime. Foram roubados do professor um celular, um notebook, o carro dele, um Corsa, e a base de um telefone sem fio.

O delegado Leonardo Sousa Lima, que investiga o caso, disse que pelas apurações iniciais da perícia o crime ocorreu entre 24h e 48h atrás. “É válido dizer que o crime aconteceu na casa da vítima e que não havia sinais de arrombamento. O que indica que o autor teria sido convidado. É claro que é só uma linha investigativa. Além disso, pode ser um crime contra o patrimônio, ou seja, um latrocínio, porque alguns bens foram subtraídos da residência. Ao final, ele fugiu com o carro da vítima. O crime ainda está em investigação e ao final esperamos encontrar a autoria para a execução penal”, explicou.

Familiares contaram que Junior era homossexual, estava solteiro e às vezes mantinha alguns relacionamentos com pessoas que conhecia em sites de relacionamento. A família contou que ele não fazia uso de bebidas alcoólicas, embora tivessem embalagens desse tipo na casa.

A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos na casa da vítima e recolheu tanto as facas, quanto as embalagens de bebidas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da cidade para passar por exames. Ninguém foi preso.

O professor lecionava na Escola Municipal São José e a Escola Polivalente, que suspendeu as aulas. A prefeitura de Varginha emitiu uma nota lamentando a morte do professor.

“É com profundo pesar que a Prefeitura de Varginha comunica o falecimento do professor José Wilton, morto de forma trágica, consternando seus familiares, amigos, colegas de profissão, em especial a comunidade escolar da Escola Municipal São José, onde ele lecionava, e que hoje, por motivo de luto, não estará funcionando, devendo o dia letivo ser reposto. Nossos sinceros sentimentos e respeito ao Prof. José Wilton, a seus familiares e amigos. Tão logo seu corpo seja liberado comunicaremos o horário do Velório e sepultamento que ocorrerá no Cemitério Municipal”.

O corpo do professor será velado e sepultado na tarde desta terça-feira (19) no Cemitério Municipal de Varginha.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que “instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias, motivação e autoria do crime, que resultou na morte do professor, de 52 anos, em Varginha. A perícia criminal compareceu ao local dos fatos e realizou os primeiros levantamentos, em seguida, o corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico Legal para se submeter aos exames cabíveis. A princípio, não foi detectado sinal de arrombamento da residência e alguns objetos foram subtraídos do local, entretanto, a PCMG não descarta nenhuma linha de investigação e outras informações serão prestadas com o avançar dos trabalhos de polícia judiciária”.