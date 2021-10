O retorno gradativo dos profissionais do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), que estavam temporariamente cedidos a outras unidades federais já começou a ser feito pela Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. A cessão dos profissionais ocorreu após o incêndio que atingiu, no dia 27 de outubro do ano passado, o Prédio 1 do hospital, localizado na zona norte da cidade.

Depois disso, o Ministério da Saúde começou o processo de recuperação das instalações atingidas pelo fogo, que abrigavam a emergência, as enfermarias, o centro de tratamento intensivo (CTI) e o centro de exames de imagem.

No dia do incêndio, 192 pacientes que estavam nos prédios 1 e 2 foram transferidos para outros blocos do complexo e para outros hospitais do Rio. Entre eles, 37 tiveram alta e três morreram. Semanas depois, mais 13 dos pacientes transferidos faleceram.

As obras de recuperação foram concluídas em junho, mas os serviços que funcionavam no prédio não foram retomados por falta de profissionais. De acordo com a superintendência, além de providenciar o retorno das equipes que estavam cedidas, o Ministério da Saúde faz um estudo sobre a real demanda de novas contratações por unidade federal e, paralelamente, assinou um contrato com a Fundação Getulio Vargas para contratação de 4 mil profissionais de saúde para compor o quadro das instituições federais no Rio de Janeiro, entre as quais o Hospital de Bonsucesso.

Conforme a direção do HFB, as obras realizadas incluíram a reforma elétrica do Prédio 1 e a recomposição da fundação, dos pilares e das vigas de sustentação da unidade. “Atualmente, está em andamento o projeto para a obra de reconstrução do novo centro de diagnóstico por imagem e de construção de uma área de refúgio e escape contra incêndio”, informou, em nota, o HFB.

Também foram concluídas reformas de adequação em diversos setores do complexo hospitalar, como o centro cirúrgico, o CTI e os setores de cardiologia e clínica médica.

Segundo a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde, o retorno gradual dos servidores alocados em outras unidades federais já permitiu ao HFB reativar 13 leitos de transplante renal, dos quais seis de nefrologia clínica e 26 leitos clínicos para dar suporte a intercorrências de pacientes do ambulatório, que realiza 13 mil consultas por mês. Foram reativadas ainda cinco salas do centro cirúrgico principal.

O Hospital Federal de Bonsucesso, que é referência em transplante renal no estado do Rio de Janeiro, está completando 40 anos neste mês. De acordo com a superintendência, ao longo desse tempo, foram realizados ali cerca de 3 mil procedimentos. Este ano, 71 pacientes receberam um rim novo.

O setor de emergência do hospital, entretanto, permanece fechado e, por isso, a população é orientada pela superintendência a buscar esse tipo de atendimento em outras unidades de saúde da região.