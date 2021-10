O duque de York, Jack Brooksbank, casado com Eugene Victoria, neta da rainha Elizabeth 2ª, 95, revelou que existe um túnel secreto que liga o Palácio de St. James, uma das moradias oficiais da monarca, ao Duke’s Bar, um dos bares históricos de Londres.

Brooksbank revelou a passagem secreta ao colunista real Richard Eden, do jornal Daily Mail. Ele viveu no palácio com Eugene por cerca de 10 anos, até o casamento em 2018, quando o casal real se mudou para Windsor.