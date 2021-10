Rômulo evitou falar sobre uma nova paralisação de jogadores do Cruzeiro em caso de não cumprimento da promessa de pagamento de salários por parte do presidente Sérgio Santos Rodrigues.

Um dos líderes do movimento que culminou na greve dos atletas por causa dos salários atrasados na semana passada, o veterano foi comedido ao ser questionado se seria possível uma nova paralisação do elenco comandado por Vanderlei Luxemburgo.

“Essa é uma pergunta muito delicada, porque não cabe a um, dois, três, quatro, cinco jogadores. É sempre uma decisão de todo o grupo. Mas temos fé e esperança que uma solução será encontrada para que todos fiquem contentes”, disse o meio-campista, que também atua como lateral direito.

“Isso não é uma decisão: vamos fazer isso ou aquilo. É decorrente do que vai acontecendo. Mas esperamos todos, para o bem do Cruzeiro, que as coisas melhorem, que as soluções sejam encontradas e que todos possam ficar felizes”, acrescentou.

O jogador de 34 anos reconhece que a medida dos atletas é atípica, mas diz que o movimento foi necessário por causa das necessidades dos colaboradores em meio à crise financeira do clube.

“É uma situação que incomoda a todos. Para mim, é uma situação nova. Estive sempre fora, isso nunca aconteceu lá fora. Foi uma situação atípica, mas que contou com mobilização de todos em prol daqueles que estão sendo um pouco mais penalizados neste momento pela situação delicada que o clube vive financeiramente”, afirmou.

“Mas o desejo de todos é que seja solucionado e que, todos juntos, todos que fazem parte do clube, que todos possam ficar satisfeitos. Embora seja uma manifestação um pouco agressiva, mas o intuito de todos é que o Cruzeiro possa viver dias melhores e que a solução seja dada”, concluiu.