O Sada/Tambasa/Argos terá novo comandante para a disputa da Superliga C feminina de vôlei. Trata-se de Pedro Moska que comandou o Azulim/Gabarito/Uberlândia no Campeonato Mineiro e assume o posto de Gabriel Rodrigues, que ficará na coordenação do projeto. A competição começa e novembro, quando as duas melhores conseguirão o acesso.

“Com relação ao convite Sada/Tambasa/Argos, encarei basicamente como uma convocação. Era praticamente impossível negar um convite do projeto mais vitorioso do país. Um projeto sério e sólido, que há anos revela muitos talentos. Meu desafio no feminino não será diferente. Espero corresponder às expectativas, continuar revelando talentos também no feminino. E conseguir levar essa equipe feminina também pra Superliga A, para que possamos ter mais uma grande equipe na competição, assim como o masculino já é”, projeta Moska.

Na última Superliga, Pedro Moska comandou o time feminino do Curitiba e, na sequência, assumiu a equipe masculina do Uberlândia, no Mineiro. Com a saída dele do time do Triângulo, a equipe será comandada pelo ex-auxiliar Anderson Pereira.

“O desafio de voltar a comandar um grupo masculino foi ótimo. Gosto de desafios e o trabalho estava sendo muito bem feito. Todos dentro do projeto estão com o mesmo objetivo de fazer o melhor que puderem. Minha saída, apesar de prematura, com certeza será muito bem substituída pelo meu auxiliar, Anderson. Agradeço a todos de Uberlândia, encabeçado pelo Manoel Honorato, pela oportunidade que me deram”, destacou.