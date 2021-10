Finalnente chegou o grande dia . A finalíssima do “The Masked Singer Brasil” acontece na noite desta terça (19), logo após “Império”. O programa comandado por Ivete Sangalo começou com 12 participantes e a disputa final será entre quatro deles: Unicórnio, Gata Espelhada, Arara e Monstro

Todos terão ntes de matar a curiosidade do público, os quatro subirão juntos ao palco para uma apresentação especial ao lado da cantora baiana. Em seguida, eles participam de duas batalhas musicais. Os primeiros combates da final serão entre:

Arara X Mostro

Gata Espelhada X Unicórnio

Para a noite especial, algumas canções já foram anunciadas:

Gata Espelhada canta “The Greatest Love of All” (Whitney Houston). Arara interpreta “Got To Be Real” (Cheryl Lynn). Monstro canta “Você” (Tim Maia) e Unicórnio finaliza com “Quando a Chuva Passar” (Ivete Sangalo).

Após as apresentações, os dois menos votados pela plateia serão desmascarados. Já os dois mais votados se enfrentam em um combate final para que os jurados definam o vencedor da temporada.

E o que não faltam são palpites sobre a identidade dos mascarados. Muita gente aposta que a Arara é a atriz Chris Vianna. Já a Gata Espelhada seria a também atriz e cantora Jéssica Ellen, enquanto que o Monstro pode ser o ator Nicolas Prattes e o Unicórnio, a cantora e atriz Priscila Alcântara.

O ‘The Masked’ é um sucesso de público, crítica e nas redes sociais e, inclusive, já tem uma segunda temporada confirmada. O reality musical comandado por Ivete Sangalo deve fazer parte do Super Domingo da Globo em 2022.