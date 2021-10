A Universidade de Brasília (UnB) colocou à venda 17 apartamentos localizados na Asa Norte, região do Plano Piloto de Brasília. Uma parte dos imóveis está disponível para ofertas até o dia 8 de novembro e a outra até 9 de novembro.

O processo de compra será realizado de forma totalmente online por meio do VendasGov, plataforma de venda de imóveis públicos desenvolvida pelo Serpro em parceria com a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Economia. Dessa forma, cidadãos de qualquer parte do país podem realizar ofertas pela internet.

No total, são 16 apartamentos de três quartos e um de dois quartos. A área total dos imóveis varia de 80 metros quadrados a 143 metros quadrados. Para participar da concorrência, o interessado deve depositar caução de 5% referente ao valor inicial dos imóveis, avaliados entre R$ 890 mil e R$ 1,440 milhão.

Podem concorrer ao processo pessoas físicas e empresas, inclusive para mais de um apartamento. Os vencedores devem pagar à vista, sendo permitidos financiamentos, desde que estejam no prazo estabelecido no edital. Os valores das cauções depositadas serão devolvidos aos interessados que não adquirem o imóvel.

Na plataforma VendasGov é possível acessar os editais e conhecer todas as condições exigidas para participar. Os apartamentos estão desocupados e podem ser visitados em dias úteis. Basta solicitar o agendamento pelo e-mail da UnB.

“De acordo com a UnB, os recursos oriundos da alienação dos imóveis serão utilizados, exclusivamente, para investimento nas atividades-fim de ensino, pesquisa e extensão, como o Plano de Obras, aprovado pelo Conselho de Administração (CAD) da UnB, e compra de equipamentos, por exemplo”, informou o Serpro.

A plataforma VendasGov foi lançada em agosto deste ano, quando passou a operar plenamente para receber imóveis de novos entes públicos, de qualquer esfera e poder. A UnB é a primeira instituição pública que utiliza a plataforma para alienação de bens imóveis.

* Com informações do Serpro