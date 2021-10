Uma moradora de Diamantina, na região Central de Minas Gerais, flagrou com o celular o momento exato em que um muro de uma academia desmoronava com a forte chuva que atingiu o município na tarde desta terça-feira (19). Ninguém ficou ferido no acidente, mas dois veículos que estavam no estacionamento do estabelecimento despencaram junto com a estrutura.

Nas imagens, que foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, é possível ver a água minando de diversas partes do muro, até que as rachaduras aumentam e tudo vai abaixo, para o desespero da moradora que registrava tudo. Em outro vídeo, após o acidente, são vistos dois carros caídos e um pendurado parcialmente.

Confira os vídeos:

De acordo com os bombeiros da cidade, uma viatura foi acionada por volta das 15h, após o desabamento do muro, que ficava no estacionamento de uma academia localizada na rua Paula Viêira, no Centro da cidade.

Ainda conforme a corporação, o desabamento ocorreu possivelmente devido ao grande volume de água acumulado. A rua, que é uma das vias de acesso ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, precisou ser inteditada.

O local foi isolado pelos bombeiros, deixando-o em segurança até que o engenheiro do setor de obras/trânsito da Prefeitura de Diamantina possa verificar a situação, analisando se há necessidade de interditar algum ponto estrutural da fundação.

Somente depois disso será feita a limpeza ou interdição preventiva, para que a remoção da estrutura ocorra em um momento mais propício.

Atividade interrompida

Nas redes sociais, a academia Splash anunciou a suspensão das atividades, já que o estabelecimento ficou sem energia elétrica com o desabamento.

“Apesar do acidente e danos materiais, está tudo bem! Não há nenhuma vítima e contamos ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Agradecemos as manifestações de carinho de todos vocês”, publicou a página da academia.

O TEMPO tentou contato por telefone com a Prefeitura de Diamantina e com a Defesa Civil do município, mas ninguém foi localizado para comentar o ocorrido.