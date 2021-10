A cidade de Viena acaba de criar um canal na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans para promover e fazer circular os nus artísticos de seus museus. A iniciativa é uma maneira de driblar a censura das demais redes sociais, que proíbem qualquer tipo de publicação que contenha nudez, mesmo que seja de um quadro ou de uma escultura clássica.

Conhecido como plataforma de venda de conteúdo pornográfico, inclusive de celebridades, o OnlyFans é uma das únicas redes sociais, além do Twitter, que permitem a exibição de nudez explícita.

Segundo a secretaria responsável pela promoção do turismo na capital austríaca, os museus da cidade, que guardam célebres obras com esse tipo de conteúdo, vinham sendo prejudicados por não poderem divulgar imagens das obras nas redes sociais.

Em julho, a conta do TikTok do Museu Albertina foi suspensa por ter mostrado trabalhos do fotógrafo japonês Nobuyoshi Araki que retratavam seios. Em 2019, o Instagram afirmou que uma pintura do artista barroco Peter Paul Rubens violava as regras da plataforma que proíbem representações de nudez.

No mesmo sentido, em 2018 o Facebook classificou como pornográfico e removeu da rede um retrato da estatueta de Vênus de Willendorf, feita há 25 mil anos, que foi veiculado no canal do Museu de História Natural de Viena.

“É claro que você pode trabalhar sem isso, mas essas obras de arte são cruciais para Viena –quando você pensa, por exemplo, no autorretrato de Egon Schiele de 1910, essa é uma das obras mais icônicas. É injusto e frustrante que elas não possam ser utilizadas em plataformas de comunicação tão importantes quanto as redes sociais. É por isso que nós pensamos [no OnlyFans] como um jeito de expor finalmente esses trabalhos”, conta Helena Hartlauer, porta-voz do órgão turístico da cidade, ao jornal britânico The Guardian.

Inaugurando o novo canal de comunicação, a secretaria de turismo fez uma promoção, válida até 31 de outubro, na qual oferece um bilhete gratuito para visitar um museu vienense a quem se inscrever em sua página do OnlyFans.