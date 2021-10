Capinópolis, Minas Gerais. Prefeitos, deputados e lideranças do agronegócio local se reuniram em um evento para formalização de uma brigada aérea contra incêndios. O evento foi realizado nesta terça-feira (19.out.2021), e foi organizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Capinópolis e Cachoeira Dourada, com o apoio da CRV Industrial, unidade Capinópolis.

A medida busca preservar lavouras, investimentos, fauna, flora, mas acima de tudo, vidas humanas.

O encontro foi aberto oficialmente pelo sócio diretor da CRV Industrial, sr Paulo Fernando Cavalcanti de Morais Filho. O evento também contou com a presença de lideranças do agronegócio, dos prefeitos de Capinópolis, Ituiutaba, Ipiaçu e Cachoeira Dourada, além do deputado estadual Leonídio Bouças e do deputado federal Aelton Freitas.

A Polícia Militar foi representada pelo Sargento Marcos Martins. A Câmara Municipal de Capinópolis foi representada pela presidente Letícia Souza.

O diretor da CRV Industrial, Paulo Filho, ressaltou que o projeto inovador na região só será viável por meio de parcerias. “Todo mundo junto, as usinas, os produtores, a sociedade, todo mundo junto. Eu tenho certeza que, se conseguirmos juntar tudo, a gente vai dar um grande passo para frente”, disse o diretor.

Tiago Textor é um dos fundadores da empresa aérea que prestará o serviços à brigada de incêndio. “A gente já tem experiência com outras brigadas. Ela funciona dessa maneira: O avião fica à disposição, o piloto fica pronto, e acionando, o avião decola em até 10 minutos para fazer o combate”, salientou o Textor.

O supervisor da Start Química, Leandro Della Penna, afirmou que o produto que será pulverizado, um retardante, não é tóxico.

O Tenente Luiz Donizete, comandante do 2º Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba, ressaltou a importância da brigada aérea. “É extremamente importante, é uma ferramenta útil, extremamente eficaz para fazer frente a essa situação que tanto aflige a nossa região”, disse o comandante se referindo aos intensos incêndios que assolaram a região do Pontal do Triângulo Mineiro.

O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Capinópolis, destacou a importância de contenção rápida dos incêndios. “É uma coisa muito importante para nós, porque sabemos que às vezes, o fogo foge do nosso controle e precisamos de todas as formas possíveis para que nós venhamos tentar controlar o fogo”, disse o presidente do sindicato.

Cleidimar Zanotto (PSB), prefeito de Capinópolis, e a prefeita de Ituiutaba (Avante), Leandra Guedes, ressaltaram a importância das parcerias. “A união faz a força, e juntos, podemos fazer a diferença na nossa região”, disse Zanotto.

Leandra Guedes ainda salientou que o deputado federal André Janones tomará conhecimento da brigada aérea. “Sabemos da importância da brigada aérea, e com certeza Ituiutaba vai ser parceira. Até me coloquei à disposição, não só a mim, mas também levarei o projeto ao nosso deputado André Janones, para que a gente consiga trazer recursos”.

A brigada deve ser implementada logo após a formalização oficial dos componentes da comissão.

Após o encerramento do evento, uma demonstração da aeronave que fará o combate aos incêndios foi realizada.

Paulo Fernando Cavalcanti de Morais

Aelton Freitas, deputado federal

Deputado estadual Leonídio Bouças (MDB)

Leandra Guedes, prefeita de Ituiutaba

Cleidimar Zanotto, prefeito de Capinópolis

Aleandro Francisco, prefeito de Cachoeira Dourada

Prefeito de Ipiaçu, Rafael Capanema

Tenente Luiz Donizete, bombeiros de Ituituaba

Fábio Barra, representando o Sindicato dos Produtores Rurais de Capinópolis

Paulo Henrique Fontoura, produtor rural

Michelle Pereira, coordenador de RH

Iranildo Antônio da Silva durante apresentação

Cabo Samuel, da PMMA

CRV Industrial

Tatiane Barra, representando o Sindicato dos Produtores Rurais de Capinópolis

Tiago Textor durante apresentação

Dispositivo de autoridades

Dispositivo de autoridades

(Esq) Paulo Filho, Sargento Marcos Martins e Letícia Souza

