A saída de Vagner Mancini pegou não só a diretoria do América de surpresa, mas o elenco. Os jogadores, que estavam começando a assimilar a metodologia do treinador, vão precisar, novamente, se adaptar a um novo trabalho. Mas o goleiro Matheus Cavichioli afirma que o comprometimento e o foco no objetivo seguem os mesmos.

“Muito se fala a respeito de um valor salarial, de uma premiação caso conquiste o que foi prometido lá (para Vagner Mancini), mas isso aqui não afeta tanto. São coisas do futebol, não influenciam. A gente tem a cabeça no lugar, apesar de ser um grupo com muitos jogadores jovens, está todo mundo tranquilo, e muito focados e comprometidos”, comentou o arqueiro americano.

Cavichioli também vê com bons olhos a chegada de um novo treinador – já anunciado pela diretoria, Marquinhos Santos. Segundo ele, a nova metodologia pode fazer bem à equipe, que almeja a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.

“Um novo treinador são ideias novas, coisas que se acrescentam no trabalho que está sendo feito. Tenho certeza que vai acrescentar, trazer novas ideias para nossa melhora. Se de alguma forma o que estamos fazendo pode não estar dando certo, tenho certeza que o treinador vai chegar sabendo do potencial e possíveis deficiências de cada um de nós, e vai trabalhar em cima disso para melhorar. Nova metodologia, e vamos acatar, comprar a ideia e recepcionar muito bem”, pontuou.

O goleiro americano disse que a troca de comando técnico em nada influencia no desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro, e que apesar dos dois jogos sem vencer, o empate com o Bahia no último fim de semana não foi um resultado ruim.

“São dois jogos sem vencer e um jogo sem perder. A gente conquistou um ponto, e pode ser um divisor de águas no nosso objetivo. É manter o foco, a crescente manter as coisas boas que fazemos nas partidas, nos treinos e melhorar o que não estamos fazendo tão bem assim, para que na próxima partida a gente se comporte melhor dentro de campo e consiga os gols necessários, principalmente, para a vitória”, disse.

O América entra em campo no próximo sábado (23), às 17h, diante do Santos, na Vila Belmiro, em São Paulo. O jogo é válido pela 28ª rodada da Série A.