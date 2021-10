O Atlético anunciou na manhã desta quarta-feira (20) a contratação de Joyce Brandão, nova coordenadora de captação do time feminino. A profissional estava na Ferroviária, onde atuava na busca por jogadoras para as categorias de base. Além do time de Araraquara, tem passagens pelo Botafogo e pelo Operário do Rio de Janeiro.

Joyce é graduanda em Gestão Esportiva pela UNIFRAN, além de possuir o certificado na mesma especialidade pela CONMENBOL e o diploma do curso de Informações Gerais do Futebol Moderno, pelo Sindicato dos Treinadores do Estado do RJ.

A coordenadora de captação destacou que o objetivo é contribuir para a formação de um grupo cada vez mais forte na disputa da série A1, além de atuar ativamente na reestruturação da base, com intuito de montar um elenco forte para disputar as competições da categoria. “Estarei sempre atenta à movimentação do mercado”, diz. “Vamos observar atletas para reforçar o elenco profissional e também descobrir jovens com grande potencial”.

De acordo com Carol Melo, gerente de futebol do Galo Futebol Feminino, o trabalho de captação vai oportunizar não apenas a descoberta, mas o desenvolvimento e retenção dos talentos mineiros. “É comum que atletas mineiras despontem em times de outros estados”, afirma. “A partir de agora, teremos um olhar diferenciado para que essas jogadoras tenham oportunidade de atuar e criar vínculo com o Galo”.