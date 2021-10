O avanço do Atlético no Brasileirão e na Copa do Brasil impulsiona a recuperação de bares e restaurantes em Belo Horizonte.

Mesmo sem ainda ter atingido os lucros do período pré-pandemia, os estabelecimentos que apostam na transmissão das partidas torcem pelo sucesso do Galo nas duas competições – de olho no faturamento.

O Meu Bhar, no bairro Sion, tem visto o faturamento aumentar 40% em dias de jogo, conta a dona, Claudinha Fuzarca.

“A rua Pium-í estava bem parada antes, mas o Atlético fez o movimento voltar. É curioso que, quando os jogos são no Mineirão, e não em outra cidade, o movimento aumenta ainda mais aqui”, diz ela.

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em Minas, Matheus Daniel, pontua que a permissão para os bares transmitirem jogos, decretada pela Prefeitura em 21 de agosto, não é o bastante para levar à recuperação total, mas é um fator positivo.

“Os bares de lazer, que incluem os que transmitem jogos, estão se recuperando mais rápido que os demais, porque as pessoas não aguentam mais ficar em casa. O bar cria um clima nas partidas. Não estamos ali só vendendo cerveja, e sim vendendo momentos”, afirma.

Segundo ele, cerca de 30% dos bares da capital ainda estão operando no prejuízo e, embora o faturamento tenha retornado ao patamar de 2019 no segundo semestre, a margem de lucro foi espremida pela inflação.

É o cenário enfrentado pelo Bar do Peixe, ponto encontro de torcedores em frente ao Mineirão. Com a volta da torcida ao estádio, o dono, Ely Leal, vê o início da recuperação das finanças, porém conta que o lucro ainda é apertado.

“O faturamento está na faixa de 40% do que era antes da pandemia, e nossa margem de lucro é de uns 20%. A gente comprava um espetinho de boi a R$ 2,80 antes da pandemia, e hoje ele é R$ 4,50. O cliente, às vezes, deixa de comprar por causa de aumento de R$ 1”, diz.

Dono do Bar do Salomão, reduto atleticano no bairro Serra, Salomão Jorge Filho comemora a alta ocupação nos dias de jogo, mas diz que o movimento nos outros dias ainda é fraco.

“Em jogo, voltamos com força total, e isso gira o dinheiro para pagar as contas. A margem de lucro ainda é baixa, não podemos repassar muito no preço para o cliente”, explica ele.

O corretor de imóveis atleticano Roberto Teixeira, de 47 anos, que estava no bar ontem, já se prepara para voltar a assistir à partida entre Atlético e Fortaleza nesta quarta-feira (20), no mesmo local, pela semifinal da Copa do Brasil.

“Eu queria ir ao estádio, só que, com o preço dos ingressos, não dá. Sou sócio-torcedor e tenho um desconto, mas, com dois meninos pequenos para criar, como vou gastar com jogo?”, diz. Os ingressos para a partida contra o Fortaleza variam de R$ 105 a R$ 500 a inteira no Mineirão.

Donos dos bares querem Cruzeiro de volta à Série A

A má fase do Cruzeiro na Série B impede um avanço ainda maior dos bares, e os donos torcem para que a Raposa volte à boa fase.

“Para a gente, é terrível o Cruzeiro estar assim, porque o bom é os três maiores times estarem na Primeira Divisão, isso dá movimento. O comerciante é apartidário e ‘aclubístico’”, diz o presidente da Abrasel, Matheus Daniel.

A dona do Meu Bhar, da rua Pium-í, também espera a recuperação do time celeste. “Teríamos mais dias para faturar melhor. Hoje, não dá nada de público nos jogos do Cruzeiro”, conta.

No bar Altas Horas, na avenida Fleming, no bairro Ouro Preto, o movimento de cruzeirenses em dia de jogo do clube também é mais baixo que o de torcedores do Atlético nas partidas do Galo, descreve o dono, o cruzeirense Pedro Anchieta.

“Meu CPF torce para um time, mas meu CNPJ gosta de dinheiro, então não tem disso, quero clientes de todos os times. Sei que é um momento desanimador para o torcedor assistir a jogo do Cruzeiro e achei que o movimento seria até menor do que tem sido”, comenta.

Aglomeração em caso de vitória deve ser evitada

Cenas de aglomeração ao redor do Mineirão e em alguns bares da capital podem se tornar mais incontroláveis caso o Galo siga vencendo na Copa do Brasil e no Brasileirão. O temor é compartilhado pelo infectologista Unaí Tupinambás, membro do comitê de enfrentamento à pandemia da Prefeitura.

“Caso o Atlético vença, as comemorações na rua podem, neste momento, final de outubro, início de novembro, ter risco. As pessoas têm que entender que a pandemia não acabou. A nossa taxa de transmissão está caindo, é verdade, mas ainda nos preocupa.

Vamos ver a Inglaterra, que tem um nível de vacinação maior que o do Brasil e teve quase 60 mil casos de Covid-19 nesta segunda (ontem)”, pontua o médico. A final da Copa do Brasil e a rodada final do Brasileiro estão previstas para dezembro.

O presidente da Abrasel, Matheus Daniel, também avalia que uma vitória poderia levar a comemorações descontroladas e apela para que torcedores evitem os bares lotados, seja em partidas decisivas ou não.

“Se você chegou ao bar e ele está cheio, vá para outro. Estamos na capital dos bares, não será difícil encontrar outro, e isso inclusive ajuda a movimentar as finanças de mais bares. O pessoal foca muito a Savassi, a rua Alberto Cintra, mas o ideal é manter um bom nível de ocupação em todos os lugares”, aconselha ele.

O médico Unaí Tupinambás também lembra que bares em local aberto são um ambiente mais seguro.

“A transmissão do vírus é por via aérea, então temos que dar preferência a locais abertos, com tendas e sem paredes laterais por exemplo, com boa troca de ar. O segredo é manter-se, sempre que possível, em locais abertos. Se não for possível, por causa da chuva, é possível ter uma tenda, uma varanda ou manter todas as portas e janelas abertas com ventilador de teto funcionando”, orienta o infectologista.