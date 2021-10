Camila Queiroz tinha 21 anos quando foi escolhida para protagonizar “Verdades Secretas”, que foi ao ar na Globo, pela primeira vez, em 2015, atualmente em reprise. Este foi o primeiro trabalho da então modelo como atriz. Agora, seis anos após a estreia do folhetim criado e escrito por Walcyr Carrasco, ela está de volta ao papel de Arlete, ou melhor, Angel, em “Verdades Secretas 2”, primeira novela brasileira do streaming.

A continuação da história, que tem direção artística de Amora Mautner, poderá ser vista a partir desta quarta-feira (20) no Globoplay e vai focar o embate entre Angel e Giovanna (Agatha Moreira), motivado principalmente pela investigação da morte de Alex (Rodrigo Lombardi), ocorrida no fim da primeira parte do folhetim.

“Voltar a interpretar a Angel é um grande desafio e, ao mesmo tempo, um prazer enorme, porque é a primeira vez que acontece de uma novela ter continuidade no país. É uma honra para mim, ainda mais sendo a personagem que mudou a minha vida e pela qual eu tenho muita gratidão e tanto amor”, afirma Camila.

Em “Verdades Secretas 2”, Angel se torna uma mulher madura, mas mantém a aparência inocente e esconde muitos segredos. Após perder o marido, Guilherme (Gabriel Leone), em um misterioso acidente de carro, ela passa por dificuldades financeiras e fica desesperada quando o filho pequeno é diagnosticado com câncer. Falida, Angel decide voltar a trabalhar como modelo e, também, para o “book rosa” – ou seja, a prostituição – para pagar o tratamento do garoto.

“A Angel é uma personagem muito profunda, com muitas camadas. Eu me emocionei muito no primeiro dia de set quando me caracterizei de Angel de novo. E é muito desafiador, porque tenho que resgatar muitas memórias, muitas sensações”, conta a atriz. “Com certeza agora temos uma Angel mais madura, mais forte. Ela tem a mesma essência, mas está mais segura e tendo que tomar decisões difíceis ao longo da história”, garante Camila.

“Nesta nova fase, o público encontrará a mesma Angel, com sua dualidade, seu mistério e sua sensualidade. E será surpreendido por novos aspectos dela, além de novas histórias envolvendo a agência de modelos”, adianta o autor Walcyr Carrasco. E, pelo que mostram os teasers, bem quente, com muitas cenas de sexo – tanto que “Verdades Secretas 2” deve ganhar uma versão mais light quando for exibida na TV.

Sede de vingança

Enquanto isso, Giovanna, personagem de Agatha Moreira, retorna ao Brasil após uma longa temporada morando em Paris. A filha de Alex volta ao país determinada a provar que Angel foi a responsável pela morte de seu pai, cujo corpo nunca foi encontrado. A modelo quer, além de se vingar da rival, tomar posse da herança deixada pelo empresário.

“A Giovanna de ‘Verdades Secretas’ era uma adolescente com dilemas muito relacionados a essa fase e até mesmo à própria formação dela. Na adolescência, estamos moldando quem vamos ser, tomando decisões que iremos carregar, às vezes, por toda a vida. Agora, em ‘Verdades Secretas 2’, o público verá a Giovanna adulta, mulher. Uma Giovanna que passou por muitas coisas até chegar ali, e isso faz toda a diferença na pessoa que ela se tornou”, descreve Agatha.

Sem pudores, Giovanna não poupará esforços para fazer com que Angel confesse que matou Alex e, assim, vá para a cadeia. “Giovanna tem algo mais forte do que tudo: um desejo de vingança. Ela tem um objetivo, e isso faz toda a diferença. Tem uma dissimulação na relação com Angel, ela segue sendo aquela Giovanna do passado, mas agora com um propósito”, afirma a atriz. Na história, ela contrata os serviços de Cristiano (Rômulo Estrela), um investigador que se envolve com Angel para saber se ela é realmente uma assassina. Os três vão viver um triângulo amoroso em “Verdades Secretas 2”.

Personagens

O autor Walcyr Carrasco conta que o sucesso de “Verdades Secretas”, que ganhou o Emmy Internacional em 2016, e o desejo do público de assistir à continuação da história foram os fatores que o motivaram a escrever “Verdades Secretas 2”. “Acredito que o processo de realizar esse trabalho seria um desafio grande a qualquer momento, pois é preciso conseguir manter a trama viva e surpreendente”, afirma.

Para contar a história, ele manteve, além de Angel e Giovanna, outros personagens da primeira parte de “Verdades Secretas”. Entre eles estão Visky (Rainer Cadete) e Lurdeca (Dida Camero), além da família de Giovanna, composta pelo irmão, Bruno (João Vitor Silva), e pela mãe, Pia (Guilhermina Guinle).

Sobre a escolha de quais personagens estariam na sequência, Carrasco explica: “Os critérios foram determinados pela dramaturgia. Ou seja, com quem a história continuaria, quais personagens tinham histórias que possibilitavam sequência. Cada temporada tem uma história diferente, mas, juntas, elas se entrelaçam”.

No entanto, também gente nova na história. Na agência de modelos, Blanche (Maria de Medeiros) assume o posto que foi de Fany (Marieta Severo). Entre os principais nomes do casting de modelos dela estão Laila (Erika Januza), Matheus (Bruno Montaleone), Vitória (Mayara Russi) e Joseph (Ícaro Silva). A atriz Deborah Evelyn também entra em “Verdades Secretas 2”, como a estilista Betty.

Capítulos de dez em dez

Primeira novela brasileira produzida originalmente para o streaming, “Verdades Secretas 2” estreia hoje, às 21h30, no Globoplay. O primeiro capítulo estará aberto para todo mundo na plataforma. Em seguida, os dez primeiros episódios estarão liberados apenas para os assinantes do serviço de streaming. Os capítulos serão sempre lançados em blocos de dez, nas seguintes datas: 20/10; 3/11; 17/11; 1º/12; e 15/12.