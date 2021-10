Nesta quarta-feira (20), a partir das 10h, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais vai realizar um leilão de veículos, incluindo alguns de luxo, apreendidos em operações de combate ao tráfico de drogas.

Ao todo, serão 14 veículos, entre carros, motos, van e carretas. Há carros como um Jaguar XE R-Sport, com lance inicial de R$ 85 mil, uma Mercedez Benz conversível, com lance mínimo de R$ 70.400 e um Audi R8, com lance mínimo de R$ 274.905 mil.

Quem tiver interesse em participar, pode fazer os lances a partir deste link.

“Este é um leilão especial porque têm veículos, motos, carretas com um custo mais elevado e que foram apreendidos há muito pouco tempo, o que favorece com que estes veículos estejam em um ótimo estado e com um custo agregado mais alto”, explica a subsecretária de Prevenção à Criminalidade da Sejusp, Andreza Meneghin, em nota.

Os recursos arrecadados serão aplicados em ações envolvendo drogas, como campanhas, estudos e capacitações.