O Cruzeiro apresentou garantias financeiras aos empresários que foram procurados para emprestar dinheiro para pagamento de salários atrasados no departamento de futebol. Um grupo com quatro investidores, que inclui Pedro Lourenço, Régis Campos e outros dois nomes que são mantidos em sigilo, já deu sinal positivo para quitar o valor até esta sexta-feira (20), conforme apuração do Super.FC.

A condição dos parceiros é pagar apenas o valor referente ao futebol, o que envolve time profissional e categorias de base. Além de jogadores, colaboradores e treinadores serão pagos.

O presidente Sérgio Santos Rodrigues diz que a pendência salarial total no clube é de R$ 9 milhões, mas o grupo está disposto a desembolsar cerca de R$ 4 milhões. Desta forma, funcionários da área social e da sede administrativa ficarão sem receber até a cúpula encontrar uma nova solução – ainda não foi encontrada uma forma de viabilizar o pagamento dos demais funcionários.

A diretoria liderada por Sérgio Santos Rodrigues apresentou garantias financeiras ao grupo a fim de acertar a dívida e evitar possível inadimplência no futuro. O pagamento aos parceiros deve ser feito somente a partir de 2022, quando o clube se transformará em empresa por meio de Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Na última semana, irritados pela ausência de pagamentos, os atletas paralisaram os treinos na Toca da Raposa II por insatisfação com a situação. O elenco chegou a citar seis meses de atrasados.