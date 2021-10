A Federação Mineira de Futebol (FMF) liberou a presença de público para os jogos do Campeonato Mineiro Feminino. A competição, que teve início em 24 de setembro, não é considerada profissional e por isso não estava autorizada, dentro do protocolo estabelecido pela Secretaria de Saúde do Governo de Minas Gerais, a receber torcedores.

A deliberação ocorreu nesta segunda-feira (19), e também libera o público nas competições das categorias de base, chanceladas pela FMF. Com isso, os clubes estão autorizados, em caráter excepcional, a vender ingressos nos jogos, se assim permitir o Regulamento Específico da Competição (REC). Cabe ressaltar que os custos operacionais, assim como o cumprimento de medidas sanitárias impostas em legislação municipal é de responsabilidade exclusiva do clube mandante.

A mudança ocorre um mês após o diretor de competições da entidade afirmar à reportagem do Super.FC que o público poderia estar presente. Até o momento, foram disputadas quatro rodadas da competição, sendo que na rodada disputada no último fim de semana, a quarta, nenhum jogo do Campeonato Mineiro Feminino foi transmitido pelos clubes. A exibição das partidas é de responsabilidade do mandante.