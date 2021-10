A diretoria do América segue trabalhando nos bastidores para concretizar a transformação em clube-empresa. Em entrevista exclusiva à rádio Super, 91,7FM, o coordenador de futebol clube-empresa, Marcus Salum, detalhou em que fase está o projeto e quais os impactos do momento atual do time nas negociações. A intenção é de que a transição ocorra em janeiro de 2022.

Neste momento, o América está em fase de negociação dos documentos que correspondem ao contrato final. Porém, a diretoria tenta estabelecer os termos e responsabilidades de cada um na gestão. “É uma grande transformação de uma associação sem fins lucrativos para uma empresa, e ela vai ter um aporte de capital altíssimo, de um investidor que não vai querer que dê ordens nele, ele vai querer dar ordem e mim. Tem que acertar os limites do que eu mando e do que ele manda. É uma transformação radical na história do América”, explicou o dirigente.

A projeção da diretoria americana é de que a transação ocorra em janeiro do ano que vem, na janela de transferências, isso porque os jogadores do plantel precisaram ‘trocar de clube’, o que não foi autorizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste momento. “No ponto em que estamos, isso só pode ser feito em janeiro por causa da janela. Não posso tirar a atenção do futebol nestes dois meses, porque é a vida do América”, destaca.

Para que o América possa se tornar um clube-empresa, além dos trâmites com o investidor, todo planejamento e documentação precisam passar por aprovação dos conselhos administrativos e consultivos do clube, e por uma assembleia geral.

“Estamos abrindo um pouco mais, porque o clube empresa estava muito fechado entre o Dower, o Salum, que coordenava com os advogados, com a Ernst & Young e com o investidor. Estamos pegando pessoas do conselho consultivo, administrativo para terem consciência da transformação que vai ser. O América que vai ter que dar ou sim ou não, as condições estão acertadas. Agora, estamos distribuindo informação internamente até o dia do sim ou não”, disse.

Marcus Salum explica que foram criadas comissões para que o projeto seja detalhado por advogados e todos estejam cientes. “Na hora de decidir, precisamos de mais cabeças, não é a cabeça do Salum que vai decidir. Tenho uma visão que o futuro do América demanda mais investimento, se não vamos nos tornar um time médio para pequeno, se não tiver investimento”, declarou o dirigente, que afirmou que o projeto está em andamento.

Impactos no América

Em setembro, em uma conversa com sócios-torcedores, na TV Coelho, Marcus Salum havia explicado que havia um impasse entre o clube e o investidor no que tange à valores relacionados à permanência ou não do América na Série A. O dirigente afirmou que não concordava com algumas das condições. Quando as negociações tiveram início, o Coelho estava na Segunda Divisão.

Além disso, Salum explicou que há muitos pontos que podem influenciar na decisão. Questionado sobre a recente mudança no comando técnico, os impactos no planejamento e, consequentemente, no clube-empresa, o coordenador afirmou que não há alterações. “A entrada de um treinador ou saída não impacta em nada, e esse comando do futebol é todo nosso (no momento), e não vai acontecer nada”, afirmou.