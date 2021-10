Até o presidente do Fortaleza, que deu ontem uma bela entrevista à rádio Super 91,7 FM, aponta o Galo como favorito para o confronto de hoje. Difícil alguém que pense diferente. Mas este é um pensamento que não pode de forma alguma entrar em campo. Deve ficar longe do Mineirão. Ainda bem que, pelo que a gente acompanha do ambiente na Cidade do Galo, esse favoritismo não faz parte do dia a dia dos jogadores. Todo mundo sabe que o Atlético tem um time de muito mais qualidade do que o do Fortaleza, sem menosprezar de forma alguma a equipe cearense que vem fazendo um belo trabalho na temporada e brigando de igual para igual com elencos milionários, como o do Atlético e o do Flamengo. Mas toda atenção é pouca para este confronto de ida. Mata-mata é outro jogo, e qualquer erro pode custar caro. O time do técnico Cuca tem que aproveitar a força de sua torcida no Mineirão para fazer um bom resultado em casa e entrar em campo mais tranquilo para o duelo de volta, semana que vem em Fortaleza. Bom que Cuca deverá contar com o retorno de Diego Costa, jogador que é sempre decisivo quando entra. Um abraço!

