Se em dias sem chuva, o estádio do Mineiro sugere que os torcedores se programem bem e cheguem com antecedência, a noite desta quarta-feira indica uma programação ainda mais cuidadosa para quem vai acompanhar o jogo entre Atlético e Fortaleza.

A partida está marcada para as 21h30 e será válida pela ida das semifinais da Copa do Brasil, com transmissão da Rádio Super.

Em entrevista ao SuperFC 1ª edição, Samuel Lloyd, diretor do Mineirão, pede que os torcedores cheguem com uma antecedência ainda maior ao estádio, até pelo limite de presentes ampliado de 30% para 40% da capacidade.

“Sabemos que muita gente vai direto do trabalho, é importante chegar cedo, até pelos trâmites de checagem, que costumam ser um pouco mais demorados. Duas horas antes do jogo é um horário bom para chegar, isso garante a boa operação do estádio e a experiência positiva de todos os envolvidos”, alerta Samuel.

O diretor garantiu condições perfeitas do gramado, mesmo com a chuva frequente que cai na capital mineira. Segundo ele, a previsão é de 18 mil a 20 mil torcedores para acompanhar o duelo no Gigante da Pampulha.

Toda a lista de protocolos está no site do MIneirão, mas abaixo seguem alguns dos principais tópicos que precisam ser observadas pelos torcedores

– Entrada somente mediante apresentação de teste de Covid-19 com até 72h de antecedência ou comprovante de imunização (duas doses ou dose única)

– Proibida entrada com guarda-chuva ou sombrinha. Levar capa de chuva.

– Esplanada aberta às 18h30, portões às 19h30.

– Portões fechados às 20h30. A partir deste horário, nenhum torcedor poderá entrar.

– Todas as entradas estarão disponiveis para a torcida, sem a necessidade de concentração em pontos específicos ao redor do estádio.

– Comemorar gols de máscara, manter distanciamento, uso de álcool gel e lavar mãos com água e sabonete sempre que possível.