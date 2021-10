Atlético e Fortaleza iniciam nesta quarta-feira (20) o duelo que vale vaga na grande final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30, no Mineirão, com presença da torcida alvinegra no estádio. O jogo da volta é na semana seguinte, dia 27, também às 21h30.

Para este confronto, a rádio Super 91,7 FM preparou uma grande cobertura, que começa às 19h com o Show de Esporte da Super direto do Mineirão. Com repórteres espalhados por Belo Horizonte, você não vai perder nenhum detalhe do pré ao pós-jogo.

Com apresentação de Dimara Oliveira, narração de Pedro Abílio, comentários de Cadu Doné e reportagens de Roberto Abras. Os repórteres Giovanna Pires, Pedro Nascimento, Carol Caetano e Alice Brito, e o comentarista Lélio Gustavo também estarão presentes na cobertura.

ATLÉTICO X FORTALEZA

Motivo: jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Data: quarta-feira, 20 de outubro de 2021

Local: Mineirão

Horário: 21h30

Árbitro: Braulio da Silva Machado – SC (Fifa)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa) e Henrique Neu Ribeiro – SC

VAR: Wagner Reway – MT (Fifa)

Transmissão: TV Globo, SporTV 2 e rádio Super 91,7 FM.

Atlético: Everson; Guga, Junior Alonso, Réver e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Keno. Técnico Cuca

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Titi e Jussa; Pikachu, Felipe, Éderson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Henríquez e Wellington Paulista. Técnico Juan Pablo Vojvoda