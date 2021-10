A Polícia Civil do Ceará apresentou, nessa terça-feira (19), resultado das investigações do crime de racismo contra a delegada Ana Paula Barroso, impedida pelo segurança de entrar em uma loja de roupas do Shopping Iguatemi, na capital cearense, no mês passado.

Segundo o delegado-geral Sérgio Pereira dos Santos, a prática de discriminação era comum no local, e a loja Zara usava o código sonoro “Zara zerou” para que seus funcionários observassem “suspeitos em potencial”, sempre pessoas negras e com roupas simples. As informações são do G1.

À época, a loja alelgou que a mulher foi barrada porque estaria usando, de maneira inadequada, a máscara de proteção individual. No entanto, segundo Pereira, imagens do circuito interno da Zara mostraram que, na prática, apenas negros eram barrados. “Nas imagens, é possível ver quando a vítima é expulsa do local, quando minutos antes, o mesmo funcionário atendeu uma cliente que, mesmo não consumindo nenhum alimento, não fazia o uso correto da máscara”, informou a PC.

A Polícia Civil indiciou o gerente da Zara, Bruno Filipe Simões Antônio por racismo.

Relembre

Na denúncia, a delegada disse que o funcionário da loja teria impedido sua entrada no estabelecimento alegando “questões de segurança”, mesmo após insistência da mulher para entrar na loja.

Por volta das 21h20, segundo a polícia, Barroso conta que foi à loja segurando um sorvete. Após ser barrada, ela indagou se o motivo seria por segurar o sorvete, sem resposta. O segurança manteve a posição de barrá-la.