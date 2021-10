O América apresentou oficialmente, na manhã desta quarta-feira (20), Marquinhos Santos como novo treinador. O profissional esteve na sede do clube, em Belo Horizonte, ao lado do coordenador de futebol clube-empresa, Marcus Salum, onde falou pela primeira vez como comandante do Coelho.

O treinador agradeceu o contato de Marcus Salum e se mostrou feliz em vir para o América. “É uma satisfação imensa ter tido o convite através do Salum e do Euler para essa oportunidade no América. E sabendo, sendo conhecedor da força que o América tem na sua torcida e uma forte empatia, que possamos buscar nossos objetivos”, disse o treinador.

Marquinhos também falou sobre o elenco do América e o desempenho do time na Série A do Campeonato Brasileiro. “O elenco tem demonstrado muita entrega, muita disposição e muito coeso em relação a causa principal. E o grupo que temos é de personalidade, de muita qualidade no qual eu estudei no enfrentamento como adversário, e foi um motivo determinante que me fez muito feliz na tomada de decisão e aceitar o convite do Salum”, explicou.

Marquinhos ainda comentou sobre o perfil do elenco do América, que tem mescla de jogadores experientes e jovens. “É um elenco experiente, que tem muita qualidade. Não por acaso está no meio da tabela do Brasileirão, e que teve conquistas importantes nessa temporada. Eu vejo um elenco muito determinado, muito focado”, concluiu.

O coordenador de futebol clube-empresa, Marcus Salum, explicou a escolha pelo treinador e como foi feito o convite. “O América tomou uma decisão rápida. A gente monitora os profissionais do mercado, conhece a maioria deles, e o Marquinhos é um profissional muito capacitado que entendemos ser a pessoas certa para o lugar certo para continuar o trabalho que vem sendo feito aqui”, destacou.