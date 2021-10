Um homem de 37 anos foi indiciado pela Polícia Civil por ter tomado a terceira dose da vacina contra a Covid-19 de forma indevida em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais.

Segundo a Polícia, ele foi indiciado por crime de estelionato majorado por ser contra o poder público. As investigações constataram que ele já tinha sido imunizado duas vezes com vacina e enganou os funcionários de uma unidade de saúde, se aproveitando de uma falha momentânea no sistema para tomar a terceira dose do imunizante da Pfizer.

“Essa conduta, além de criminosa, gera risco a toda a coletividade, já que prejudica a ordem da vacinação desenvolvida pelo Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, bem como retira, ainda que momentaneamente, a vacina de quem teria o legítimo direito ao imunizante”, ressaltou o delegado responsável pela investigação, Thiago Henrique do Nascimento Moreira.

O inquérito será encaminhado à Justiça.