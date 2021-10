Ainda faltando dez dias para outubro acabar, este já é mês mais chuvoso nos últimos 11 anos em Belo Horizonte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em 2021 choveu 208,2 milímetros até as 9h desta quarta-feira (20).

Desde 2010, quando choveram 216,6 milímetros não se tem um índice tão alto. Em 2009 a chuva foi ainda mais intensa no mês, foram registrados 343,3 milímetros, o recorde desde 1910, quando começaram as medições do Inmet.

A média climatológica para o mês de outubro é de 104,7 milímetros. Todos os números divulgados pelo Inmet consideram a estação climatológica do bairro Santo Agostinho, na região Centro-Sul da capital, que faz medições desde 1910.

Veja os milímetros mês a mês por ano:

2009 – 343, 3

2010 – 216,6

2011 178,8

2012 32,1

2013 137,7

2014 69,4

2015 67,5

2016 70,7

2017 148,2

2018 187, 1

2019 71,1

2020 123,0

2021 208,2 até 9h desta quarta

Maiores índices de chuva no mês de outubro em BH:

Se considerarmos a série histórica de medições da estação Santo Agostinho, desde 1910, este mês de 2021 ocupa a 8ª posição de outubro mais chuvoso em Belo Horizonte. Em 2009 foi quando mais choveu com 343, 3 milímetros, logo depois vem 1965 com 322,7 milímetros e, na sequência, 1975 com 275 milímetros.

Veja o raking em milímetros dos outrubros mais chuvosos em BH:

1ª 2009 – 343, 3

2º 1965 – 322,7

3º 1995 – 275

4º 1964 – 267,6

5º 1922 -254,6

6º 1912 -250,6

7º 2010 – 216,6

8º 2021 – 208,2 até 9h desta quarta

9º 1974 – 207,4

10º 1968 – 200,9

Recorde de chuva em 24h:

Entre 9h do dia 18h e 9h do dia 19, o Inmet registrou 80,2 milímetros de chuva sobre Belo Horizonte, também na estação do Santo Agostinho, foi o maior volume de chuva em 24h neste ano.

Previsão para os próximos dias

Apesar dos últimos dias terem sido marcados por chuvas intensas em Belo Horizonte e Região Metropolitana, a previsão é que as precipitações percam força nos próximos dias.

Conforme informações da meteorologista Anet Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir desta quinta, a chuva deve ocorrer de forma isolada ao longo do dia.

“A tendência é que comece a reduzir o volume de chuva em Belo Horizonte e região nesta quinta-feira. O céu deve ficar nublado a parcialmente nublado na capital e os termômetros devem ficar entre os 14ºC e os 26ºC. Para sexta e sábado, não há previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre 16ºC e 28ºC”, explica a meteorologista.

As precipitações nos próximos dias vão ser amenizadas devido ao deslocamento de um canal de umidade, que passa pelo Estado em direção a Bahia. Porém, os dias sem chuva estão contados.

“Esse canal está entre o Norte de Minas e o Estado da Bahia. Por isso, não vamos ter chuva neste período. Porém, no domingo, uma massa de ar frio, que vem da Argentina e passa pelo Sul do país, chega ao Sudeste, trazendo mais chuva e rajadas de ventos”, completa Anet.