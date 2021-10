É hora de virar a página no Atlético após a derrota para o Atlético-GO na última rodada do Brasileirão e quase um mês depois da eliminação na semifinal da Libertadores. Nesta quarta-feira (20), às 21h30, é a vez de outra competição mata-mata, a milionária Copa do Brasil. Galo e Fortaleza se enfrentam por uma vaga na final do torneio no Mineirão, que terá, mais uma vez, a presença de público.

Depois de superar Remo, Bahia e Fluminense, chegou a vez de enfrentar pela competição nacional o Fortaleza, que promete não fazer corpo mole diante do gigante Galo. A equipe de Juan Pablo Vojvoda quer continuar fazendo história na temporada, mas o Atlético já tem um plano traçado. Com a primeira partida sendo disputada em casa, o meia Nacho Fernández já sabe o que fazer.

“Nas partidas de mata-mata, qualquer erro pode te tirar de uma final. Então, temos que estar concentrados, tratar de fazer uma boa partida em casa. A ideia é sair ganhando como mandante, mas vai ser difícil que a série se defina na primeira partida. Fortaleza é um rival muito duro. Jogamos duas partidas pelo Brasileiro, e foram difíceis. Imagino que a série se define na segunda partida. Mas, tomara que possamos viajar com alguma diferença considerável”, disse o jogador argentino.

O equilíbrio marcou os confrontos entre Galo e Fortaleza nesta temporada. Os adversários se enfrentaram duas vezes, ambas pelo Brasileirão. O primeiro jogo foi na estreia da competição, e o Atlético perdeu por 2 a 1, de virada, no Mineirão. No returno, o encontro foi na Arena Castelão, em Fortaleza, e o Galo venceu os cearenses por 2 a 0, em uma atuação muito mais convincente.

Campeão da Copa Libertadores pelo Galo em 2013, o técnico Cuca quer fazer o Atlético chegar à terceira final da história na competição, mas reconhece dificuldade de encarar uma das equipes que surpreenderam nesta temporada.

“É uma semifinal, um jogo difícil entre o primeiro e o terceiro colocados do Campeonato Brasileiro. É um mata-mata, com o segundo jogo em Fortaleza. Já invocamos o torcedor para nos ajudar e nos incentivar”, disse Cuca. As outras vezes que o Galo chegou à final foram em 2014 e em 2016.

Para fazer diferente, o treinador alvinegro deve ter reforços importantes, mas também terá uma baixa. O zagueiro Nathan Silva não pode entrar em campo pela Copa do Brasil, porque já disputou a competição pelo Atlético-GO. Diego Costa, Savarino e Eduardo Vargas treinaram com bola durante a semana e podem ser novidades na escalação.